Ligue 1, manita del Psg contro il Lione: Neymar apre la gara e Mbappe la chiude con quattro gol

Netta vittoria per i parigini che si trovano incontrastati in testa alla classifica

Una serata splendida per il Psg che vince nettamente contro il Lione con il risultato di 5-0, umiliando gli storici avversari del Lione con una netta supremazia. Partita perfetta dei padroni di casa, che aprono la gara con un rigore realizzato da Neymar, con Mbappe che successivamente ha fatto pendere l’ago della bilancia in favore dei parigini, realizzando ben 4 gol.

L’attaccante questa sera ha dimostrato di essere in grande forma e sopratutto di poter essere uno dei maggiori protagonisti in assoluto sul panorama europeo e mondiale. Il campione del mondo √® stato ancora una volta decisivo e ci sono tutti i presupposti per altri numeri pazzeschi in questa stagione, con il Psg che intanto si trova indisturbato al primo posto in classifica con 27 punti e a punteggio pieno.