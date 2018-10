MotoGp, Marquez trionfa anche in Thailandia, secondo posto per Dovizioso: Rossi quarto

Una giornata emozionante quella della MotoGp andata in scena oggi in Thailandia. Durante i primi giri i piloti si sono studiati e hanno dato vita ad una parte iniziale di gara molto entusiasmante, con Valentino Rossi che per diversi giri è rimasto davanti a tutti, dando l’impressione di poter spaccare la gara.

Purtroppo le gomme del dottore ad un certo punto hanno iniziato a mostrare evidenti segni di cedimento, non consentendogli più di fare il ritmo, fino a quando Marquez e Dovizioso non hanno approfittato di tale situazione, piazzandosi davanti e dando vita ad una battaglia epica e ricca di sorpassi, specialmente nel finale di gara.

Ad avere la meglio è stato proprio lo spagnolo, che dopo una serie di sorpassi e di incroci è riuscito ad infilare il ducatista. Terza posizione invece per Vinales, che è riuscito a recuperare e ad infilare anche Valentino Rossi, costretto ad accontentarsi del quarto posto ai piedi del podio.