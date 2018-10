Giornata ricca di gol anche in Spagna con la vittoria importante dell’Atletico Madrid di Simeone per 1-0 ai danni del Betis, con la rete di Correa che รจ risultata fondamentale e decisiva per i padroni di casa. Sorprendente anche l’Espanyol che riesce a superare il Villareal con un netto 3-1. Ecco i risultati completi della giornata di oggi in attesa del posticipo tra Valencia e Barcellona.

Valladolid-Huesca 1-0

Atl.Madrid-Betis 1-0

Espanyol-Villareal 3-1

Siviglia-Celta Vigo 2-1