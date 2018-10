La Ligue 1 è scesa in campo oggi pomeriggio e in attesa del big match di questa sera che vedrà Psg e Lione scendere in campo, nel pomeriggio il Marsiglia ha vinto con il risultato di 2-0 sul Caen, mentre Bourdeaux e Rennes hanno battuto rispettivamente Nantes e e Monaco. Ecco i risultati completi del pomeriggio in attesa della gara di stasera.

Bourdeaux-Nantes 3-0

Marsiglia-Caen 2-0

Monaco-Rennes