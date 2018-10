Ancora una giornata ricca di emozioni quella dedicata agli scontri in Premier League, con il Chelsea di Maurizio Sarri che si è imposto 3-0 sul campo del Southampton. Liverpool e Manchester City invece si fermano sullo 0-0 nello scontro diretto giocato ad Anfield, con una classifica che vede dopo 8 giornate queste tre squadre in testa con 20 punti a testa. Ecco i risultati di oggi per quanto riguarda il campionato inglese.

Fulham-Arsenal 1-5

Southampton-Chelsea 0-3

Liverpool-Manchester City