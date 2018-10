Grandi emozioni nei due match di Serie B andati in scena quest’oggi, che hanno visto il Brescia dominare in casa contro il Padova con una splendida vittoria per 4-1 che non ha lasciato scampo agli avversari. Grande prestazione anche da parte dello Spezia che √® riuscito a superare bene la difficile trasferta di Livorno con un netto 3-1. Ecco i risultati di oggi in attesa del posticipo che vedr√† scendere in campo Palermo e Crotone.

Brescia-Padova 4-1

Livorno-Spezia 1-3