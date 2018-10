Serie B, il Palermo trionfa sul finale contro il Crotone: Nestorovski fa esplodere il Barbera

Grande vittoria per il Palermo che fino alla fine ha provato a portare i tre punti a casa con diverse occasioni. I rosanero hanno disputato una gara positiva, non riuscendo perĂ² a trovare la rete fino agli ultimi minuti non sono riusciti a trovare la porta, ma proprio quando il risultato finale sembrava essere un pareggio senza reti, Nestorovski ha insaccato il pallone nella porta del Crotone all’86′.

Una prestazione importante per i padroni di casa, che non potevano fallire l’obiettivo vittoria in questo posticipo di Serie B. In questo momento la squadra si trova momentaneamente al quinto posto con 11 punti in classifica, grazie ad una vittoria che pesa molto in questa graduatoria.