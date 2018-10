Barcellona , pessimo approccio da parte di Arturo Vidal: giocatore sempre più ai margini del progetto blaugrana

Era stato annunciato come il possibile acquisto dell’estate (escludendo Cristiano Ronaldo alla Juventus), ma solamente qualche mese dopo l’approccio di Arturo Vidal al Barcellona non sembrerebbe essere stato certamente dei migliori. Il giocatore ha pochissimo spazio all’interno del club e sembrerebbe vedere il campo con il binocolo in quest’ultimo periodo.

Non a caso il quotidiano spagnolo “Sport” ha deciso di commentare questa vicenda con un titolo ironico come “Sono Arturo”, alludendo ironicamente al fatto che il giocatore non nutre di grande considerazione da parte del tecnico Valverde. Per il centrocampista sono state solamente due le presenze da titolare in Liga ed entrambe le volte il cileno è stato sostituito e successivamente tenuto fuori dalla rosa dei titolari.

Resta la curiosità di vedere se nei prossimi mesi ci potrà essere qualche cambiamento o almeno un segnale positivo di reazione per il calciatore, che dopo l’esperienza al Bayern Monaco aveva bisogno di cambiare aria per poter tornare ai livelli in cui vestiva la maglia bianconera.