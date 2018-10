Manchester United, Rooney difende Moourinho: “Facile prendersela con l’allenatore”

Wayne Rooney, giocatore del D.C. United e grande ex del Manchester United, oltre che idolo indimenticabile dei tifosi Red Devils, quest’oggi ha parlato del difficile avvio della squadra di Mourinho in questa nuova stagione. Nonostante i grandi campioni in campo, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

Come se non bastasse ad aumentare la pressione sull’allenatore portoghese c’è anche la questione legata al suo rapporto con alcuni giocatori, giudicato alla frutta tramite alcune indiscrezioni legate principalmente a Pogba e Rushford. A difendere Mourinho è stato proprio Wayne Rooney, che secondo quanto riportato dal Daily Mirror avrebbe affrontato tale argomento difendendo lo Special One: “L’allenatore può fare molto, ma poi è compito dei giocatori scendere in campo. Il problema è collettivo, ma José è un obiettivo facile. Per i giocatori e il manager è stato un inizio difficile di stagione“