Milan, Shevchenko elogia Gonzalo Higuain: “Un giocatore che sposta gli equilibri”

Andriy Shevchenko, ct dell’Ucraina, torna a parlare del suo vecchio amore, ovvero il Milan, descrivendo la situazione dei rossoneri che ultimamente stanno tirando fuori dei risultati positivi dopo la partenza caratterizzata da alti e bassi. L’ex pallone d’oro rossonero ha fatto i suoi complimenti Gattuso per il lavoro difficile che sta svolgendo e ha anche elogiato Gonzalo Higuain, che per adesso sta avendo una grande media gol.

L’ex attaccante del Milan ha parlato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, risultando molto fiducioso sul futuro del club: “Un grande Milan con Gattuso? Rino non è solo carattere, ha dimostrato di essere un tecnico che aggiunge qualcosa alla squadra. Entusiasta di Higuain? E’ giusto costruire una squadra pensando al futuro inserendo dei giovani, ma Gonzalo è nel pieno della carriera e non finirà così presto di fare gol. Sposta gli equilibri e aiuta la squadra non solo segnando. Cutrone? Mi piaceva anche l’anno scorso e al fianco di Higuain crescerà ancora. Sia il Milan che l’Inter stanno ritrovando la strada giusta. Se si vuole avere successo si deve andare per gradi”.