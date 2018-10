Sampdoria e la difesa migliore della Juventus: solamente 4 gol subiti per i blucerchiati

Blucerchiati con la difesa migliore dei bianconeri in queste prime giornate

L’inizio di questo campionato ha parlato chiaro sul possible esito, con la Juventus che ha vinto tutte le partite e le altre squadra che cercano di guadagnare più punti possibili per stare al passo incontrastato di CR7 e compagni. Un dato interessante però può essere riscontrato nella difesa, dove a comandare non sono i bianconeri ma la Sampdoria.

I blucerchiati hanno subito solamente 4 gol dall’inizio del campionato ad adesso, uno un meno rispetto alla squadra di Allegri. Il metodo del tecnico Giampaolo è molto incentrato sulla difesa e i risultati si sono visti. Resta da vedere se la squadra del presidente Ferrero riuscirà a mantenere questa media anche nelle prossime gare e magari il dato attuale potrebbe rivelarsi uno stimolo per la retroguardia del club, che non ha certamente intenzione di perdere questo primato, specialmente se i primi contendenti sono proprio i bianconeri.