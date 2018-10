Serie A, inizia a tirare aria di derby a Milano: la sfida tra Icardi e Higuain è aperta

Dopo la pausa di questa settimana la Serie A riprenderà con una partita importantissima e sopratutto molto sentita dalle parti di Milano. Stiamo parlando del derby della Madonnina tra Inter e Milan, che giorno 21 ottobre scenderanno in campo per l’ennesimo derby da brividi.

Indubbiamente i due protagonisti più attesi saranno Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, chiamati ad essere le punte di diamante delle due squadre. I due attaccanti si sono sempre contesi il posto in Nazionale e adesso stanno attraversando entrambi un grandissimo stato di forma.

Sarà interessante vedere chi avrà la meglio in questa splendida sfida. Higuain al momento ha realizzato 4 gol in campionato con la maglia rossonera addosso, proprio come Cristiano Ronaldo, mentre Icardi è stato più decisivo in Champions che in campionato, con i tifosi interisti che difficilmente dimenticheranno il gol realizzato contro il Tottenham a San Siro. Non poteva esserci una posta in palio più alta per vedere questi due campioni uno contro l’altro, che vinca il migliore.