Direttore Sportivo del Flamengo: “Entro due settimane Paqueta può essere del Milan”

Una dichiarazione esclusiva arrivata nelle ultime ore quella del Direttore Sportivo del Flamengo, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato della trattativa con il Milan, giunta ormai ad una fase importante. Il giocatore per quanto riguarda le caratteristiche tecniche risulta essere un mix tra Kakà e Neymar, ma solo il tempo potrà rivelare se queste dicerie sul suo conto siano vere.

Intanto le parole del Direttore Sportivo Carlos Noval stanno già dando fiducia ai tifosi rossoneri, che aspettano con ansia di vedere un giocatore che possa davvero fare la differenza all’interno della squadra.

Beh, per chiudere manca poco…

“Stiamo parlando. Le trattative sono in corso ma, per quanto ci riguarda, non ancora chiuse”.

Comunque la trattativa è concreta. In quanto tempo si potrebbe chiudere?

“Beh, credo in un paio di settimane. Si, in due settimane Paquetà può essere del Milan”.