Italia, quattro partite importanti per Mancini: si parte questa sera con l’Ucraina

Il 2018 non è stato certamente il miglior anno della Nazionale Italiana di calcio, specialmente se consideriamo l’era Ventura e la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Tuttavia da quando è subentrato Mancini sembrerebbe esserci stato un piccolo miglioramento, con gli azzurri che si apprestano a giocare le loro ultime gare del 2018.

Si parte questa sera con l’amichevole che vedrà la squadra di Mancini affrontare l’Ucraina del ct Andriy Shevchenko. Successivamente l’Italia affronterà due gare di Nations League, il ritorno in Polonia e il Portogallo in casa il 17 novembre, e per chiudere l’amichevole con gli Stati Uniti concordata per il 20 novembre.