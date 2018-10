Juventus sempre proiettata sul mercato: nel mirino i big in scadenza

Nonostante la Juventus abbia acquistato Cristiano Ronaldo, la voglia di investire per grandi obiettivi non sembrerebbe essere passata in casa bianconera, con IL Direttore sportivo Fabio Paratici che sta proseguendo il lavoro di Marotta e sta ponendo la sua attenzione sui big in scadenza di contratto.

Bianconeri che dunque puntano a rinforzare ulteriormente la rosa in vista dei prossimi mesi e delle prossime annate. I nomi presi di mira da Paratici per il futuro sarebbero Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Anthony Martial e Matteo Darmian