Italia, Chiellini pronto per la Nations League: “Sono qui con entusiasmo”

Il difensore pronto per l'ennesima avventura in azzurro

Alla vigilia dello scontro con la Polonia il difensore Giorgio Chiellini ha voluto ribadire il suo entusiasmo per poter fare ancora parte del gruppo della Nazionale, con l’intento di offrire il suo miglior contributo già a partire dalla prima gara. Gli azzurri hanno il dovere di riscattarsi dopo la figuraccia che ha visto l’esclusione dal Mondiale in Russia.

Giorgio Chiellini a questo proposito ha ribadito la sua voglia di rivalsa nella conferenza della vigilia: “Lo step è lo stesso, vivo alla giornata e lo faccio con grande entusiasmo. Ci sono tanti ragazzi bravi, ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno, sempre di più. Poi non sarò mai un problema e non mi sento indispensabile. Sono importante come gli altri 26-27. Poi quel che sarà sarà, se per un mese, sei mesi o due anni si vedrà”.