Manchester United, De Gea pronto per il rinnovo: il portiere pronto a diventare il più pagato del club

Già da tempo le prestazioni di De Gea avevano convinto la società a trattare con il giocatore per un eventuale rinnovo e adesso i Red Devils fanno sul serio e intendono chiudere la porta ad ogni eventuale acquirente per quanto riguarda l’estremo difensore. Mourinho ha le idee chiare su chi debba essere il punto di riferimento tra i pali, non a caso il prolungamento sarà pagato molto profumatamente.

Secondo il quotidiano “Manchester Evening News” il giocatore potrebbe diventare il più pagato tra i suoi compagni di squadra, anche se ancora non si conoscono i dettagli precisi della trattativa tra la società e il procuratore. La cosa certa è che De Gea rappresenta ancora il presente e il futuro.