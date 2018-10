Arsenal, Wenger: “Tutto può succedere sulla questione di rinnovo per Ramsey”

Il giocatore in dubbio in vista della tematica legato al rinnovo

In casa Arsenal da diversi giorni si parla del ruolo di Ramsey per quanto riguarda il futuro. Ci sono dei dubbi sul suo eventuale rinnovo e ancora non si sa se il giocatore saranno legato allo stesso club anche nella prossima stagione. A parlare di tale questione è stato l’ex allenatore Wenger, che ha un pò spiegato la situazione del suo ex giocatore.

Wenger ha trattato la questione dell’eventuale rinnovo di Ramsey non escludendo nessun finale: “Non so per certo cosa stia accadendo all’Arsenal, certamente Ramsey adesso contrattualmente è in una posizione di forza e vorrà sfruttarla a suo favore. Tutto può ancora succedere, anche se non so fino a quanto si spingerà l’Arsenal a livello di follie per lui. Un tempo erano mie responsabilità, ora sono felice che non lo siano più”.