Inter, forte pretesa dello United per Perisic: Mourinho vuole il croato all’Old Trafford

Il portoghese vorrebbe aggiudicarsi il giocatore per rinforzare la rosa

Perisic è stato senza discussioni uno dei protagonisti maggiori dell’ultimo Mondiale, con la sua Croazia che si è dovuta arrendere solamente alla Francia nella finale. Annata comunque da ricordare quella del giocatore nerazzurro, autore di diversi gol importanti e protagonista sia con la Nazionale che con i club.

A chiedere con insistenza informazioni su di lui è stato il tecnico Jusè Mourinho del Manchester United, che più volte avrebbe parlato con la dirigenza dei Red Devils, in modo da mettere la società in grado di presentare una grossa offerta per le tasche nerazzurre.