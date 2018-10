Milan, forte interesse del Fulham per Musacchio: possibile assalto a Gennaio

Che il Fulham avesse qualche problema in difesa sono gli stessi dati statistici a dirlo, ma anche le sirene in casa Milan per Musacchio da parte del club inglese non sono da meno. La società vuole risolvere le ultime emergenze manifestate nel reparto arretrato e nel mese di gennaio potrebbe partire una proposta interessante.

Il difensore potrebbe effettuare un cambio di maglia per sostenere la causa del Fulham, anche se al momento queste sarebbero solo indiscrezioni, poiché non c’è una vera e propria offerta concreta. A riportare tale voce sarebbe stato il quotidiano inglese “Mirror”.