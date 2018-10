Manchester City, Kompany vicino al rinnovo: Guardiola soddisfatto del suo capitano

Ormai da ben 10 anni Vincent Kompany gioca con il Manchester City e in tutto questo tempo ha sempre dimostrato una grande continuità nelle sue prestazioni, diventando anche capitano del club, oltre ad essere uno dei protagonisti in assoluto. Adesso il suo contratto è in scadenza, ma secondo quanto riportato dal quotidiano inglese “Daily Mail”, il rinnovo sarebbe ad un passo.

Il difensore nelle prossime settimane estenderà il suo accordo con la società britannica, con una carriera che probabilmente sarà destinata a finire proprio in Inghilterra. Il club starebbe trattando le ultime pratiche per definire la tempistica entro cui il contratto dovrà essere prolungato e chiaramente si dovrà discutere anche l’ingaggio individuale del giocatore.