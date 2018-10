Milan, Leonardo a caccia del nuovo Yaya Tourè: ecco di chi si tratta

Da quando è approdato al Milan come dirigente sportivo, Leonardo sta prendendo in considerazione alcuni nomi importanti, selezionando diversi giovani che hanno un certo potenziale e che potrebbero assumere dei ruoli importanti nel futuro. Tra questi il brasiliano sta tenendo di mira Ibrahim Sangaré, centrocampista ivoriano classe ’97.

A svelate questa indiscrezione è stato il quotidiano online “Milannews.it”, con il Tolosa che valuterebbe solamente offerte dai 20 milioni in sù per il giocatore, considerato in Francia come l’erede di Yaya Tourè. Al momento non c’è nessuna offerta ufficiale, ma Leonardo sta seguendo molto da vicino il giocatore e in futuro ci potrebbe essere qualche tentativo più concreto per portarlo a Milano.