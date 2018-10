Pallone d’Oro, i migliori giocatori sencondo Luca Modric

Modric è senza dubbio uno dei maggiori candidati per la vittoria del Pallone d’Oro, con la cerimonia che si svolgerà a Parigi nel mese di dicembre. Intanto il croato si è divertito ad esprimere alcuni pareri su chi secondo lui meriterebbe di portare il trofeo individuale a casa: “Per me Varane, Griezmann, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi sono in lizza”.

Parole abbastanza chiare che fanno capire anche su cosa si basa la concorrenza del giocatore, che ha anche elencato alcune partite che in quest’annata hanno lasciato un segno particolare nel suo cuore: “Il 4-1 in finale di Champions contro la Juventus, un anno e mezzo fa. Ricordo anche il 3-1 contro il Barcellona in Supercoppa, così come il 3-0 rifilato all’Argentina nell’ultimo Mondiale”