Uefa Nations League, splendida vittoria della Francia sulla Germania: un Griezmann favoloso decide la gara

Grande prestazione quella della Francia, che dopo essere passata in svantaggio è riuscita a ribaltare il momentaneo dominio tedesco. I campioni del mondo sono dovuti partire in salita, con il rigore di Tony Kross che al 14′ aveva fatto preoccupare moltissimo i tifosi, ma nel momento in cui Griezmann si è svegliato per gli avversari non c’è stata più speranza.

Il francese ha trovato il gol del pareggio con lo splendido colpo di testa piazzato che al 62′ ha rimesso la situazione in parità. Nel momento in cui la partita aveva acquisito un certo equilibrio, con i tedeschi che cercavano di addormentare l’impellente ritmo francese, un rigore assegnato alla Francia viene battuto e freddamente realizzato ancora da Griezmann all’80′.

Una gara ricca di emozioni, dove le due squadre hanno dato tutto, regalando un grande spettacolo di calcio che anche questa sera ha entusiasmato i tifosi. Adesso il Gruppo 1 vede la Francia in testa a quota 7 punti, con l’Olanda seconda a 3 punti con una partita in meno da giocare. I tedeschi invece si trovano al terzo e ultimo posto con un solo punto.