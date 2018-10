Manchester United, duro attacco dell’ex Schoels: “Con questa squadra anche Messi avrebbe delle difficoltà”

Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha criticato aspramente i Red Devils per gli ultimi risultati, che non sono stati all’altezza delle aspettative e vedono Mourinho sempre più appeso ad un filo sottile.

Il centrocampista ha lasciato un bel ricordo nel cuore dei tifosi, diventando uno dei protagonisti di quel Manchester che oggi facciamo fatica ad inquadrare, vincendo ogni trofeo e conquistando il tetto del mondo. Schoels è molto rammaricato che attualmente La rosa non sia al livello di un tempo e ai microfoni di ESPN si è espresso in modo abbastanza chiaro sulla vicenda, lasciandosi scappare anche qualche battuta a riguardo: “Dico quello che penso, non mi invento nulla. Lo United potrebbe acquistare oggi Messi e anche lui avrebbe dei problemi in questa squadra. Sembra che chiunque sia venuto abbia avuto problemi di adattamento e anche lui non sarebbe da meno”.