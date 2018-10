Monaco, presentazione del nuovo tecnico Thierry Henry: le prime parole del francese

Thierry Henry quest’oggi si è presentato in Francia, alla corte del Monaco, con l’obiettivo di raggiungere dei buoni traguardi in questa stagione. L’ex giocatore di Arsenal e Barcellona ha dato le sue prime impressioni sulla squadra definendo il piano di lavoro dei suoi uomini. Ecco le prime parole del nuovo allenatore:

“Venire al Monaco per me è stata una scelta di cuore. Voglio iniziare il più rapidamente possibile, dando comunque continuità al lavoro di Jardim che rimarrà per sempre nella storia di questo club. Non è importante con che modulo giocheremo, la priorità devono essere i concetti chiari, i risultati per me sono la conseguenza del lavoro. Il primo obiettivo? Testa allo Strasburgo (prossimo avversario in campionato, ndr) per riacquistare un po’ di gioia e sicurezza”.