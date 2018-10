Mondiale per club, quattro arbitri italiani presenti al torneo

Siamo quasi pronti per lo spettacolo del Mondiale per club, dove il Real Madrid dovrà dare l’assalto alla vittoria per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. Nella competizione però ci sarà anche un pò di Italia, con quattro arbitri convocati a non sbagliare e fare al meglio il proprio lavoro.

Si tratta di Gianluca Rocchi, degli assistenti Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, di Massimiliano Irrati, che si occuperà della Var. In totale ci saranno 18 arbitri e 6 addetti al Var. La preparazione degli arbitri si completerà ufficialmente ad Abu Dhabi dal 6 dicembre in poi.