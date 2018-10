Milan, Higuain e il rapporto con i compagni: “Sono felice di essere un esempio per Cutrone”

Gonzalo Higuain, passato dal Milan alla Juventus nello scorso calciomercato, ha già raggiunto una grande intesa con tutto il gruppo, dove molti giovani possono solamente prendere esempio da un attaccante cinico ed esperto come lui. A confermare il buon rapporto con tecnico e società è stato lo stesso giocatore, ribadendo anche la particolare intesa con il compagno di reparto Cutrone.

L’argentino ha dimostrato più volte di saper essere decisivo con la maglia rossonera, fornendo un assist essenziale proprio a Cutrone contro la Roma e allo stesso tempo realizzando i suoi soliti gol: “Cutrone? Io non mi considero maestro di nessuno. Se lui mi vede come un esempio mi rende orgoglioso, vuol dire che ho fatto bene nella mia carriera. Se allenarsi con me può essergli utile mi fa piacere. Biglia? Con Lucas ho un rapporto da tanti anni in Nazionale. Lo vedo benissimo, è un amico e mi fa molto piacere averlo ritrovato e stare tutti giorni in contatto”.