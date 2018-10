Milan, Kessiè e le sirena dalla Cina e dal Psg: società tentata ad accettare

Le ultime voci di mercato riguardanti Franck Kessie hanno fatto molto rumore in quel di Milano, con l’ivoriano che avrebbe ricevuto una grandissima offerta dalla Cina. Si tratta del Beijing Guoan, terza in classifica nella Super League cinese. La proposta per il centrocampista sembrerebbe di quelle molto difficili da rifiutare, ovvero 10 milioni netti di ingaggio.

Per 40-50 milioni l’affare potrebbe concludersi, anche se il giocatore sarebbe intenzionato a continuare la sua avventura con il Milan, che invece sta valutando molto attentamente tale offerta. A monitorare tutto ciò c’è il Psg, che per motivi di fair-play finanziario non si potrà muovere in questa finestra di mercato, anche se il club campione di Francia ha più volte dimostrato tutto il suo apprezzamento per il giocatore.