Juventus, Alex Sandro chiede cinque milioni a stagione: società verso la cessione

Nei giorni scorsi la Juventus ha cercato sistemare le diverse situazioni legate ai contratti dei propri giocatori, tra cui spicca quella legata ad Alex Sandro che avrebbe fatto una richiesta molto esigente nei confronti del club bianconero. Il giocatore avrebbe chiesto un netto aumento che lo porterebbe a guadagnare cinque milioni a stagione.

L’attuale contratto del giocatore sarebbe destinato a scadere a giugno 2020, motivo per cui un mancato prolungamento non potrebbe escludere qualche offerta interessante per il giocatore già dalla prossima estate. La Juventus non sembrerebbe disposta ad accettare le condizioni di rinnovo del giocatore, poiché cinque milioni a stagione sono ritenuti una cifra esagerata se comparata al valore del giocatore.