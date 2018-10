Milan, nessun rischio per Paqueta: arrivo previsto per la prossima sessione invernale di mercato

L’apertura dell’inchiesta all’interno del club brasiliano del Flamengo legata al giovane Paqueta aveva fatto discutere molto in questi giorni. Il Milan segue da molto tempo questo ragazzo promettente e avrebbe l’intenzione di averlo già dalla prossima sessione invernale di calciomercato.

L’affare era ormai dato per scontato, quando improvvisamente alcune polemiche all’interno della squadra avevano creato dei piccoli disagi, ma il documento firmato dal giocatore mette il Milan ai ripari da qualsiasi inconveniente, con il giocatore che potrà sbarcare in Italia in tutta tranquillità.