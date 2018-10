Roma, Di Francesco felice per il rientro di Pastore: “Ha lavorato molto bene”

La Roma di Di Francesco è chiamata a migliorare ulteriormente le sue prestazioni con il passare delle partite. I giallorossi hanno degli obiettivi importanti in questa stagione e in questo caso il recupero di Pastore può essere solamente un buon segno in vista di impegni che non si annunciano affatto facili.

Proprio il tecnico giallorosso ha mostrato tutta la sua felicità durante la conferenza stampa odierna per via del recupero dell’ex Psg: “E’ rientrato ieri, sarà quasi sicuramente convocato. E’ a disposizione, anche se non conosco nel dettaglio la sua condizione. Ha lavorato bene e si è messo a disposizione, poi la reale condizione la dobbiamo valutare”.