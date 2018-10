Tottenham, Pochettino e il sogno Premier: “La gara è la stessa ma le auto sono diverse”

Maurizio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha parlato nella conferenza odierna della situazione attuale del Tottenham. Domani ci sarà l’incontro di Premier contro il West Ham e l’allenatore ha parlato degli obiettivi in campionato per quest’annata: “In passato il mese di novembre è stato storiamente complicato per noi. Ma spero sia diverso quest’anno. Sarà un mese duro ma saremo pronti, anche perché entro dieci giorni rientreranno anche Dele Alli e Rose. Le chance di vittoria del titolo? Stiamo correndo la stessa gara di altri, ma abbiamo una vettura completamente diversa. Ma ci siamo, una volta che sei in gioco provi a fare il meglio. Parliamo spesso di mercato, ma dobbiamo essere realistici. Quando vogliamo un giocatore solitamente ci chiedono 100 milioni di sterline, quindi spesso dobbiamo andare oltre. Abbiamo soldi, ma non così tanti”.