Genoa, Piatek e il retroscena De Laurentiis: offerta da 35 milioni rifiutata

Krzysztof Piątek è senza dubbio l’uomo del momento e in queste ultime partite ha dimostrato di avere davvero un grande talento, segnando più gol di Cristiano Ronaldo e mettendo in campo prestazioni lodevoli per la sua giovane età. Sicuramente l’attaccante sarà destinato a diventare l’uomo del prossimo calciomercato, ma il Napoli per anticipare tutti aveva già presentato la sua offerta al Genoa.

Ci sarebbe stato un colloquio tra Preziosi e De Laurentiis, con il presidente azzurro che avrebbe messo sul piatto ben 35 milioni per aggiudicarsi l’attaccante già a gennaio. Al momento sembrerebbe che il Genoa abbia rifiutato quest’offerta, anche perché la società sa benissimo che al termine della stagione saranno molte le squadre che faranno offerte interessanti, motivo per cui si potrebbero valutare anche offerte più alte.