Liga, questa sera Barcellona e Siviglia scendono in campo per il primato

Grande match in programma per il primato della Liga

La Liga prevede un grande spettacolo nella giornata di oggi, con Barcellona e Siviglia che questa sera scenderanno in campo per giocarsi il primato della classifica. I blaugrana si trovano a quota 15, metre gli ospiti sono sopra di una lunghezza, motivo per cui il match di oggi ha una grande importanza, poiché l’eventuale primato di una delle sue squadre potrebbe dare quella spinta in più dal punto di vista psicologico.

Il Barcellona dovrà giocarsi una possibilità molto importante, poiché mettersi in vetta al comando significherebbe lanciare un segnale chiaro a tutte le dirette concorrenti, dimostrando continuità e compattezza. Resta da vedere se il Siviglia al Camp Nou riuscirà a compiere l’impresa, anche se in casa di Messi e compagni non sarà affatto facile.