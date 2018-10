F1, Raikkonen trionfa ad Austin: Hamilton rimanda il suo appuntamento con il titolo Mondiale

Una grande serata all’insegna della Ferrari quella di Austin, che ha visto trionfare Kimi Raikkonen con una gara da manuale dei motori. Il finlandese non saliva sul gradino più alto del podio a ben 5 anni, motivo per cui la soddisfazione in questo caso è doppia, anche perché tutti i big hanno lottato con il coltello tra i denti fino all’ultima curva.

Raikkonen ha trionfato davanti a Verstappen ed Hamilton, con il britannico che è costretto a rimandare il suo appuntamento con il titolo Mondiale alla prossima gara e che porta comunque dei punti importanti a casa con il terzo gradino del podio. L’unico rimpianto lo troviamo in Vettel, arrivato al quarto posto solo per un errore iniziale, senza il quale avremmo potuto sperare di vedere due rosse nelle prime tre posizioni.

F1 GP Stati Uniti – Tempi e risultati gara