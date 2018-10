Inter, Borja Valero: “Grandissima gioia, peccato aver dovuto aspettare fino alla fine”

Grande serata per l’Inter, che si aggiudica il derby di Milano con una vittoria arrivata proprio nel finale con la rete di Mauro Icardi. Spalletti può gioire e complimentarsi con i suoi. Al termine della gara Borja Valero ha avuto modo di dimostrare tutta la sua soddisfazione per questi 3 punti che valgono oro.

“Una gioia immensa vincere così. Abbiamo fatto una grande gara, loro non sono mai stati pericolosi, peccato aver dovuto aspettare fino al 90. Non era facile entrare a freddo, mi sono potuto scaldare poco, ma i compagni mi hanno aiutato ed è andato tutto alla grande. Io provavo a mettermi alle spalle del centrale, cercando di triangolare. Ripeto: peccato solo non aver fatto gol prima. Il Milan? Meno pericoloso rispetto all’anno passato, bravi noi a chiuderli e trovare spazi per far male. Segnare al 90′ in un derby ci dà tantissimo, un’iniezione di coraggio. Siamo ancora più carichi rispetto a prima”.