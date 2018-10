Inter, le parole del protagonista Icardi: “Abbiamo meritato di vincere questa partita”

Tanta soddisfazione per l'attaccante in questa serata

Mauro Icardi, ancora una volta protagonista del derby di Milano, ha parlato della grande vittoria ottenuta dall’Inter proprio nei minuti finali con un suo gol. L’argentino ha espresso tutta la sua soddisfazione per la sua realizzazione personale, ribadendo l’importante concetto di squadra e gli obiettivi di stagione.

Ecco le parole di Mauro Icardi nel post partita tra Inter e Milan: “Volevamo vincere questo derby, abbiamo creato tantissimo, abbiamo preso un palo. Meritavamo noi. Vincere alla fine è ancora più bello. Ora dobbiamo continuare così. Prima di andare in Nazionale avevo detto che bisogna vincere sempre per questi tifosi che oggi hanno fatto il pieno al Meazza, ma anche per noi. Vogliamo dare continuità a quello che facciamo e ci toglieremo grandi soddisfazioni. Avvicinarci a Juve e Napoli? No, vogliamo solo avere continuità, poi a fine anno tireremo le somme. Barcellona? Siamo una squadra forte, possiamo far bene con qualsiasi formazione”.