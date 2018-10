Inter-Milan, ecco le formazioni ufficiali del derby di Milano

Manca ormai pochissimo al tanto atteso derby di Milano, con le squadre di Spalletti e Gattuso che sono già pronte a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati. Una partita importante che per la prima volta dopo tanti anni si gioca con le due squadre che sembrerebbero essere un pò più competitive.

Tutto ciò non fa altro che aumentare l’attesa per questo grande incontro, con le due squadre che scenderanno in campo alle 20:30. Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Milan:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Gagliardini, Lautaro, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Borja Valero, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Candreva. All.: Spalletti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuaín, Çalhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Borini, Bakayoko, Bertolacci, Zapata, Abate, Caldara, Cutrone, Laxalt. All.: Gattuso.