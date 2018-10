Inter- Milan, Icardi uomo della serata: nerazzurri trionfano sul finale e si prendono Milano

Una grande impresa quella compiuta dall’Inter in questa serata magica di San Siro. Proprio nel momento in cui il match sembrava dovesse finire in parità sullo 0-0, Mauro Icardi allo scadere è riuscito a trovare la rete decisiva qualche attimi prima del fischio finale. Alle due squadre è stato annullato un gol a testa, prima con l’attaccante argentino e poi con Musacchio, ma entrambe le realizzazioni erano in netto fuorigioco.

Una grande partita che ha visto i nerazzurri avere la meglio sui rossoneri, con Icardi ancora protagonista protagonista. L’argentino diventa per il secondo anno consecutivo l’incubo peggiore del Milan, che è costretto a lasciare altri punti per strada dopo questo match. Milano è nerazzurra.