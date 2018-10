Inter-Milan, Maldini: “Bello sentire di nuovo l’atmosfera del derby”

Paolo Maldini, direttore sportivo del Milan, ha dimostrato di essere molto carico in vista del derby di stasera, con le due milanesi pronte a contendersi Milano. L’ex capitano rossonero conosce bene la sensazione che si vive prima di queste partite, lui che ne ha giocate moltissime e che sa benissimo quanto conta la responsabilità dei giocatori in questi contesti.

Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Maldini ha precisato di essere felice di poter rivivere questi momenti anche con un ruolo diverso all’interno della società rossonera: “Il derby? Non mi è mancato tanto, ho giocato così tanto da soddisfare ogni mio desiderio. Sentire la tensione che sale nel pregara è piacevole”.

Sulla fascia nel derby: “La vedo come il coronamento di un processo. Ho sempre sperato di diventare quello che era Baresi per me, un punto di riferimento, un giocatore straordinario a cui tutti si attaccavano. Ho avuto la fortuna di ripercorrere le sue orme”.