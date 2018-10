Inter, Spalletti: “Vittoria meritata, Nainggolan? Salterà il Barcellona”

Una grande vittoria ottenuta all’ultimo secondo quella dell’Inter di Luciano Spalletti, che con un gol di Icardi è riuscita ad avere la meglio sul Milan nel derby di Milano. L’attaccante argentino è stato ancora una volta decisivo contro i rossoneri e l’allenatore nerazzurro sa di poter contare sempre sul suo asso nella manica.

Luciano Spalletti al termine della partita ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, mostrando anche un pò di rammarico per l’infortunio ai danni di Nainggolan. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro nel post partita:

“Non è stato il finale perfetto, volevo si facesse gol prima. La squadra non ci ha provato di più, semplicemente meritava di vincere. Abbiamo giocato con difesa alta e campo alle spalle. Siamo stati nella loro metà campo. Abbiamo giocato meglio dell’altra squadra. Raccontiamola giusta, questa partita”.

Ti sei goduto questo derby? “Sono qui per questo, non volevo un’altra stagione in panchina tentando di portare a casa un altro stipendio. Voglio riorganizzare il futuro dell’Inter e devono farlo anche i giocatori. Ha ragione Icardi, vogliamo ci sia continuità di vittoria. L’Inter ha scelto noi per riportare la squadra a dei livelli importanti che questo pubblico merita. Non ci sono divertimenti, voglio lavorare con appartenenza ed etica”.

Ottima gestione della palla… “Lettura giusta e corretta. In fase di possesso volevamo avere un solo mediano e due interni per giocare lateralmente a Biglia, anche se non sempre ci siamo riusciti. Quando perdi palla c’è bisogno di due mediani. Siamo stati bravi, abbiamo evitato il loro palleggio che è di qualità”.

Come sta Nainggolan? “E’ troncato, vediamo. Lo portiamo in ospedale e valutiamo. Salterà Barcellona e anche un periodo, vedremo quanto”.