Inter, tweet di compassione per Messi: “Un peccato non poterti affrontare”

Nel match di ieri sera tra Barcellona e Siviglia si è visto un grande spettacolo, che in parte è stato rovinato dall’infortunio dell’asso argentino Leo Messi. Il numero 10 dei blaugrana non potrà essere presente per la gara contro l’Inter, ma i nerazzurri hanno voluto comunque dimostrare la stima per il giocatore tramite un post su Twitter.

La società nerazzurra in lingua spagnola ha scritto: “Ci dispiace per il tuo infortunio e per il fatto di non poterti affrontare nei prossimi giorni. E’ sempre un onore giocare contro i migliori”. Parole importanti di stima e affetto che uno come Leo Messi merita sicuramente per quello che ha dato al mondo del calcio.