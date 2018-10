MotoGp, Marc Marquez conquista il suo settimo titolo Mondiale

Una giornata molto importante quella di oggi in Giappone, con la MotoGp che ha visto Marc Marquez conquistare il suo settimo titolo Mondiale, ottenendo una vittoria importantissima, con Dovizioso che si è steso a terra proprio nei giri finali. Per lo spagnolo una grandissima soddisfazione, con il Mondiale che è arrivato insieme al primo posto odierno.

Adesso lo spagnolo sarà motivato per le gare successive, poiché vincere settimo titolo Mondiale alla sua giovane età non è certamente facile. Il record di Valentino Rossi è sempre più vicino, anche se per lo spagnolo ci sarà ancora molto lavoro da fare in prospettiva futura.