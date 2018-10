Premier League, spettacolo a Stamford Bridge: finisce con un pareggio tra Chelsea e Manchester United

Una grande giornata di spettacolo quella andata in scena nella giornata di ieri a Stamford Bridge, dove Chelsea e Manchester United se le sono date di santa ragione, dando vita ad uno scontro ricco di emozioni e colpi di scena. A portare in vantaggio la squadra di Sarri è stato Rudiger al 21′, ma la successiva doppietta di Martial successivamente ha capovolto la situazione in favore dei Red Devils.

Proprio nel momento in cui sembrava che la squadra di Mourinho era riuscita a centrare l’impresa allo Stamford Bridge, la rete di Barkley, arrivata nei minuti di recupero, ha rimesso la situazione in equilibrio, facendo letteralmente infuriare José Mourinho. il portoghese è rimasto molto infastidito dall’esultanza, a dir poco scomposta, del collaboratore di Sarri, Marco Ianni.

Dopo attimi di tensione tra le panchine la situazione si placa definitivamente, con Sarri che entra nella storia del club londinese, diventando l’unico tecnico a non aver perso nemmeno una gara nelle prime 8 partite.