Il Psg si prepara in attesa del Napoli, agente Buffon: “Un girone difficilissimo”

Mancano solamente due giorni al big match di Champions League tra Psg e Napoli, con gli azzurri pronti a compiere nuovamente una grande impresa come accaduto al San Paolo contro il Liverpool, dove Insigne ha permesso ai suoi di conquistare tre punti pesantissimi. Andare a Parigi e vincere non sarà affatto facile, ma la squadra di Ancelotti ha tutte le carte in regola per poter fare questo tentativo contro la sua ex squadra.

Intanto Silvano Martina, agente di Buffon, ha commentato la sfida contro gli azzurri, ribadendo le difficoltà che comporta un girone di ferro: “Gigi reagì al sorteggio con incredulità, considera questo girone di Champions il più difficile, saranno i dettagli a fare la differenza e il Napoli battendo il Liverpool è tornato prepotentemente in corsa. Sono davvero curioso di vedere questa partita, gli azzurri restano una grande realtà e vincere tanto in Serie A è sempre difficile, sto osservando la Ligue 1 e anche le più piccole giocano a viso aperto, rendendo più semplice batterle per giganti come il PSG. Ai parigini serve ancora tempo per diventare i padroni della Champions, è una società rinata pochi anni fa”