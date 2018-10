Juventus, Rugani: “Il destino di una squadra vincente si affronta con maturità e consapevolezza”

Dopo aver vinto tutte le partite la Juventus si è fermata in casa contro il Genoa per la prima volta in questa stagione. Non a caso lo stesso tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia aveva affermato che non si possono vincere tutte le partite della stagione, frase che poi non gli ha portato molta fortuna per via del pareggio successivo.

Bianconeri che hanno avuto un grande avvio di stagione, con Cristiano Ronaldo che ha dimostrato di essere sempre al top. Ad esprimere il suo stato d’animo per la situazione bianconera è stato Andrea Rugani, che tramite un post di Instagram ha commentato il pareggio con il Genoa: “Inizia un periodo decisivo. Serve essere maturi e consapevoli che siamo noi gli artefici del nostro destino, la partita di oggi lo ha dimostrato!”.