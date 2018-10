Milan e Juve, sfuma l’ipotesi Rabiot: con il Psg il rinnovo è vicino

In Italia arrivano cattive notizie da parte della Francia, poiché Adrien Rabiot, difensore del Psg, ha deciso di rinnovare con i parigini, motivo per cui Milan e Juventus dovranno prendere altre strade per quei ruoli. Dopo tanta attesa i parigini hanno deciso di prolungare il contratto del giocatore, che con il trascorrere del tempo si è integrato sempre di più con il gruppo, al contrario delle aspettative dei club che lo seguivano.

Tuttavia il ciclone Ronaldo potrebbe portare certamente altri grandi campioni in questa Serie A, motivo per cui tralasciando il centrocampista ci sono tanti altri nomi che già da questa stagione potrebbero arrivare nel mercato invernale. Le italiane devono solamente fare l’affare giusto al momento giusto.