Monaco, Henry stecca la prima da nuovo allenatore: inizio tragico in Ligue 1

Dura sconfitta per il Monaco, che nonostante l’arrivo di Thierry Henry sulla panchina, si è dovuto accontentare di una sconfitta da parte del Racing Strasburgo. Adrien Thomasson e Lebo Motiba hanno rovinato l’esordio del tecnico francese, che dopo il tragico inizio avrà il compito di dare risposta alla società e ai tifosi.

L’ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha commentato la partita e ha dimostrato di avere subito grande voglia di riscatto: “Abbiamo cercato di fare qualcosa che funzionasse, ma abbiamo subito un gol che non riesco nemmeno a descrivere. L’errore è umano. Abbiamo reagito, hanno salvato un pallone sulla linea… Quando prendi un gol del genere, non è facile, soprattutto nella nostra situazione. È stato più facile per lo Strasburgo. All’intervallo, ci siamo riorganizzati ma sfortunatamente Grandsir è stato espulso. Dopo è stato ancora più difficile, abbiamo provato a giocare a dieci. Questa è la nostra situazione ora ma dobbiamo restare positivi”.