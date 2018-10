Champions League, Juve nel segno di Dybala: superato lo United all’Old Trafford

Bianconeri vincitori in casa degli inglesi

La Juventus è riuscita ad ottenere una vittoria importantissima in questa serata di Champions League. Non era facile affrontare un Manchester United e un Mourinho con voglia di riscatto all’Old Trafford, ma i bianconeri sono riusciti a superare questo test grazie alla rete decisiva di Paulo Dybala, che al 17′ ha infilato con freddezza e precisione De Gea dopo un cross di Cristiano Ronaldo sfiorato da Cuadrado.

La squadra successivamente è riuscita a dimostrare anche una grande solidità nel difendere il risultato fino all’ultimo e conquistare la terza vittoria consecutiva e il primato assoluto nel girone.